Gölpazarı Belediye Başkanı Süer, trafik kazasında hafif yaralandı

Bilecik Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Süer, geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza dün gece Reşadiye Mahallesi Hüseyin Kıvrıkoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Belediye Başkanı Hayri Süer’in kullandığı 34 BLL 489 plakalı makam aracı ile M.Y.’nin kullandığı 11 BA 556 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç kaldırıma savrulurken sürücüleri hafi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendi imkanlarıyla araçlardan çıkan yaralılara, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.