Gölpazarı Kaymakamı Kılıç muhtarlarla bir araya geldi

Bilecik’in Gölpazarı İlçe Kaymakam Feyza Nur Kılıç, düzenlenen yemek programında muhtarlarla bir ara geldi.

Programda konuşan Kaymakam Kılıç, muhtarlık müessesesinin 1829 yılından bu yana yerel demokrasinin en köklü örneklerinden biri olduğunu belirterek, "Muhtarlarımız, devlet ile millet arasında köprü vazifesi gören, vatandaşın sesi ve temsilcisidir. Fedakâr çalışmaları ve toplumsal dayanışmadaki rolleri son derece kıymetlidir" dedi.

Kaymakam Feyza Nur Kılıç, ilçedeki tüm muhtarlara özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Program, Kaymakam Kılıç ile muhtarların karşılıklı görüş alışverişinde bulunmasıyla sona erdi.