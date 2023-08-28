Gölpazarı Kültür Merkezi inşaatında sona gelindi

Bilecik Gölpazarı Belediyesi tarafından 2020 yılında yapımına başlanan kültür merkezi inşaatında sona gelindi.

Kadınları, gençler ve çocukların yeteneklerini ortaya çıkartacak, keyifli ve kaliteli bir vakit geçirebilecekleri birçok aktiviteyi içinde barındıran kültür ve sanat merkezinin temeli 12 Eylül 2020 tarihinde o günkü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından atıldı. 3 yılda devam eden inşaatta sona yaklaşılırken, elektrik işlerinin de ihalesi yapıldı. Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer çalışmaları yerinde inceleyerek, "İçerisinde kütüphane, sınıflar, yabancı dil kursları, kafeterya, sergi salonu, bir adet fuaye salonu, bir adet nikah salonu, bir adet çok kullanışlı salon yer alacak olan Kültür Merkezi inşaatımızda sona yaklaşıyoruz. 3 bin 500 metrekare kapalı alana sahip cephe ve çatı işlemleri dahil olmak üzere kaba inşaatı biten Kültür Merkezi’mizin vakit kaybetmeden ince işçilik çalışmalarına da başlıyoruz. Bugün de kültür merkezimizin kalan inşaat, elektrik ve mekanik işlerinin tamamlanması için gerçekleştirmiş olduğumuz ihale neticesinde alan firma ile sözleşme imzalanmış ve yer teslimi yapılmıştır. Hedefimiz yıl sonunda projeyi tamamen bitirerek kültür merkezi ve kütüphane binamızı hizmete açmak" dedi.