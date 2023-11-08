Gölpazarı'nda alt ve üstyapı sorunları giderilerek kışa hazırlık yapılıyor

Bilecik’in Gölpazarı İlçesinde alt ve üstyapı çalışmaları hızla devam ediyor.

Gölpazarı’nda bulunan İstiklal Mahallesi Çimen Sokak’ta, altyapı ve üstyapı çalışmaları dâhilinde kilit parke ve bordür taşı döşeme işlemleri yapılıyor. Gölpazarı’nda altyapı ve üstyapı çalışmaları ile belediye kışa hazırlıklarını tamamlıyor. Yağmur, su birikintisi gibi yaşanacak olaylara karşı tüm mahalle ve sokaklarda tek tek kontroller ve çalışmalar son hızla devam ediyor. Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer çalışmaları yakından takip ederek halkı kışa hazırlıyor.