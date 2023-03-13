Gölpazarı'nda anma programı düzenlendi

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde İstiklal Marşı’nın kabulünün 102’nci yıl dönümü münasebeti ile anma programı düzenlendi.

Gölpazarı Halk Eğitim Merkezi salonundaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programa, Gölpazarı Kaymakamı Nevzat Mercan, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Başsavcı Filiz Sarp, protokol üyeleri, siyasi parti yetkilileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Suer, “Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı milletimizin onurlu mücadelesini ve bağımsızlığını vurgulayan, İstiklal Marşımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 102’nci yıl dönümünü kutladık. Yurdumuzun birçok yeri düşman işgali altındayken halkımız kadını, erkeği, çocuğu ve askeriyle ülkesi için zor şartlar altında bir karış toprağını vermemek için mücadele verirken, Mehmet Akif Ersoy milletimize cesaret vermek, duygularını harekete geçirmek üzere İstiklal Marşımızı yazmıştır. İstiklal Marşı, halkımızın bağımsızlık savaşını ölümsüzleştiren, eşsiz bir eserdir. Mehmet Akif Ersoy ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın’ derken; verilen mücadelenin zorluğunu ifade etmiştir. İstiklal Marşımız milletimizin Atatürk önderliğinde, tarihin akışını değiştiren bir kahramanlık destanının anlatımıdır” dedi.

Program, sinevizyon gösterileri ve şiirler ile devam ederek güne özel düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle birlikte son buldu.