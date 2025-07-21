Gölpazarı'nda aşure bereketi

Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenevinde düzenlenen 'Aşure Günü' etkinliği, protokol üyeleri ve kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Gölpazarı'nda aşure bereketi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenevinde düzenlenen ’Aşure Günü’ etkinliği, protokol üyeleri ve kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Etkinliğe Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, İlçe Emniyet Amiri Komiser Önder Gürkan Oral, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Teğmen Abdülkadir Deveci ve çok sayıda kurum amiri katıldı. Samimi bir ortamda geçen programda, katılımcılara aşure ikram edildi.

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Toplumsal dayanışma ve hoşgörünün sembolü olan aşure, etkinlikte birlikte dağıtılıp hep birlikte yenilerek, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri yaşatıldı. Program sonunda emeği geçenlere teşekkür edilirken, birlik ve beraberliğin güçlenmesi temennisinde bulunuldu.