Gölpazarı'nda halı saha yenileme çalışmaları tamamlandı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde bulunan mevcut halı saha yenileme çalışmaları tamamlandı.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer’in özel olarak ilgilendiği halı saha çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Çalışmalar sonrası alanda inceleme yapan Başkan Suer, ilçeye kazandırılan spor tesisleri hakkında bilgi verdi. Yaz geldiği zaman ilçe halkının tüm spor branşlarına rahatlıkla ulaşabileceğini belirten Başkan suer, “Mevcut halı sahamız baştan aşağı yenilendi ilave 2 adet yeni halı saha, gençlik merkezi, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu, yarı olimpik kapalı yüzme, spor tesisleri kafeteryası Gölpazarı halkımızın hizmetine sunuldu. Halı sahamız çok yıpranmıştı hatta neredeyse kalmamıştı. Bizler de üzerimize düşen vazifeyi yerine getirdik yeni bir proje hazırlayıp gençlerimiz için hemen harekete geçtik” dedi.

Açıklamasının ardından Başkan Suer, halı saha civarında ikamet eden bazı vatandaşlarla sohbet etti, kendisiyle fotoğraf çekinmek isteyen gençlerin isteğini de kırmadı.