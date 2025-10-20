Gölpazarı'nda Muhtarlar Günü kutlandı

Gölpazarı’nda 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, mahalle ve köy muhtarları Atatürk Anıtı’na çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu.

Gölpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Gücen, konuyla ilgili açıklamasında, "Muhtarlık kurumu, toplum hayatının sürekliliğini sağlayan en köklü yapılardan biri olmuştur. 1829 yılından bu yana mahalle ve köy yaşamının nabzını tutan muhtarlar, devletin vatandaşlara en yakın temsilcileridir.2015 yılından itibaren her yıl 19 Ekim’de kutlanan Muhtarlar Günü, bu saygın görevin yerel yönetimlerdeki önemini vurgulamakta; vatandaşların talepleri doğrultusunda özveriyle çalışan muhtarların emeklerini onurlandırmaktadır. Muhtarlar, yaşadıkları yerlerin sosyal dokusunu canlı tutan, ihtiyaç anında ilk adımı atan, halkın sesiyle devletin imkânlarını buluşturan gönül insanlarıdır. Onların gayretiyle mahalleler daha yaşanabilir, köyler ise daha güçlü birer yaşam alanı hâline gelmektedir. Konya, köklü yönetim geleneğiyle devletine bağlı, milletine hizmette öncü bir şehirdir. Bu anlayışla görev yapan muhtarlar, devletin sahadaki en güçlü destekçileridir. Devletin imkânlarıyla vatandaşların taleplerini buluşturan bu güçlü dayanışma, Konya’nın her mahallesinde hizmet kalitesini artırmaktadır. Bu duygularla, milletine hizmet etmeyi bir onur olarak gören tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlanıyor; ebediyete irtihal eden muhtarlara rahmet, görevde olanlara sağlık, huzur ve başarı dileklerimi iletiyorum" dedi.