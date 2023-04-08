Gölpazarı'nda Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Gölpazarı Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Gölpazarı'nda Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Gölpazarı Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Gölpazarı Belediyesi Nisan ayı olağan meclis toplantısını Belediye Başkanı Hayri Suer başkanlığında belediye binasının toplantı salonunda gerçekleştirildi. Başkan Suer’in açılış konuşmasını yaparak başlattığı toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Başkan Suer yaptığı açıklamada, “Nisan ayı olağan meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Rabbım almış olduğumuz kararları hakkımızda hayırlı eylesin. Bizleri milletimize ve devletimize daha nice güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin” ifadelerini kullandı.