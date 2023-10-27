Gölpazarı'nda öğretmen ve öğrencilerinin katılımı ile doğa yürüyüşü gerçekleştirildi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Gölpazarı'nda öğretmen ve öğrencilerinin katılımı ile doğa yürüyüşü gerçekleştirildi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Gölpazarı Gazimihal İlköğretim Okulu öğretmen ve öğrencilerinin katılımı ile Kurşunlu köyünden başlayan yürüyüş yol güzergahı boyunca atılmış olan çöplerin toplanması ile birlikte Göldağı köyünde sona erdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Okul Müdürü Furkan Ün, yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada, asıl amaçlarının çöp toplamak olmadığını, insanlara çevreye çöp atılmamasını öğretmek olduğunu söyledi.

Yürüyüşe katılanlar Türk bayrağını açarak hatıra fotoğrafı çektirdiler.