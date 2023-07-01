Gölpazarı'nda şehit yakınları ve gaziler unutulmadı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde bayramın son gününde şehit yakınları ve gaziler unutulmadı.

Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Kurban Bayramının son gününde ilçedeki şehit yakınlarını ve gazileri unutmadı. Yaptığı ziyaretler sonrası kısa bir açıklama yapan Mercan, “Bu vatanın hür ve bağımsız olmasında şehit ve gazilerimizin payı çok büyüktür. Bu vatan insanının huzur ve rahat içinde yaşamlarını sürdürmesi için gece gündüz nöbet tutan güvenlik güçlerimize teşekkür etmemiz lazım. Her insan bizim için çok değerlidir ayrım yapamayız, ama huzurumuz için canını ve kanını korkmadan feda eden şehitlerimizi unutamayız. Bu vesile ile Kurban Bayramı son gününde birlik ve beraberlik halinde kahvaltı düzenledik. Zahmet edip katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum saygılarımı sunuyorum. Siz değerli insanlarımıza karşı saygıda kusur ettik ise bizi affetmenizi istiyorum, hepinizin benim başımın üstünde yeriniz var. Kur’an-ı Kerimde geçen ayetlerle Şehitlerin ölmediğini, onlara öldü denmemesi gerektiğini biliriz. Müslümanlar için Şehitler ölmez” dedi.