Gölpazarı ve Yenipazar'da huzur ve güvenlik denetimleri

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerinde vatandaşların huzur ve güvenliği için denetimlerini sıklaştırdı.

Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, farklı bölgelerde gerçekleştirdiği kontrollerde asayiş, trafik ve genel güvenlik tedbirlerine yoğunlaşarak vatandaşların güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yürüttü.

Yenipazar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri de halkın huzurunu artırmak için belirlenen noktalarda uygulama yaptı. Özellikle toplu yaşam alanları ve yoğun kullanılan bölgelerde yapılan denetimlerle olumsuz durumların önüne geçildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin rutin olarak devam edeceğini belirterek, vatandaşların huzur ve güvenliğinin en önemli öncelikleri olduğunu ifade etti.