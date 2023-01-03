Gölyaka'da tarihi sütun bulundu, müze müdürlüğü inceleme başlattı

Orhangazi ilçesinin Gölyaka Mahallesi’nde, İznik Gölü içinde yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda ve tarihi özelliği olan bir sütun ortaya çıktı. Göl suyunun çekilmesi ile gün yüzüne çıkan sütun için Kaymakamlık, Bursa Müzeler Müdürlüğünden inceleme talep etti. Sütunu inceleyen müzeler müdürlüğü tarihi özelliği olan sütunu koruma altına alma kararı aldı.

Orhangazi’ye bağlı Gölyaka Mahallesi’nde yağışların düşük olmasından dolayı İznik Gölü’nde yaşanan çekilme ile birlikte Gölyaka sahilinde yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda üzerinde yazılar bulunan bir sütun ortaya çıktı. Bölge sakinlerinin durumu muhtarlığa bildirmesi üzerine Gölyaka Muhtarlığı da durumu Kaymakamlığa bildirdi.

Müzeler müdürlüğü inceleme yaptı

Gölyaka sahilinde bulunan ve suyun içinde yer alan sütun için Bursa Müzeler Müdürlüğüne bilgi verildi. Gölyaka sahiline gelen müzeler müdürlüğünden uzman ekip sütun üzerinde inceleme yaptıktan sonra sütunun tarihi özelliği olduğunu tespit etti.

Hangi döneme ait olduğu inceleme sonrasında ortaya çıkacak

Öte yandan, Gölyaka’da inceleme yapan müzeler müdürlüğü ekipleri sütunun hangi döneme ait olduğu ile ilgili olarak yapılacak teknik incelemenin ardından belirleneceğini duyurdu. Orhangazi Kaymakamlığı ise sütunu gölden çıkarıp koruma altına alacak.