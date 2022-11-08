Gömeç Atatürk Kayalıkları Satranç Turnuvası yapıldı

Balıkesir’in Gömeç İlçesinde Gömeç Belediyesi ve Direktör Nigar İdiz öncülüğünde düzenlenen 3. Gömeç Atatürk Kayalıkları Satranç Turnuvası büyük ilgi gördü.

Hafta sonu gerçekleştirilen 3. Gömeç Atatarük Kayalıkları Satranç Turnuvası’na her yaştan katılım oldu. Başarılı olan sporculara Gömeç Belediye Başkanı İrem Himam ödül ve madalyalarını verdi. Başkan Himan “Sporun her şeklini destekliyoruz. Gençlerimizin bedenlerini zihinlerini geliştirebilmeleri onlara yön vermeleri kendilerini geleceğe hazırlamaları için çok büyük bir fırsat. Bizde üstümüze düşen kısmını seve seve üstleneceğiz. Yaptığımız turnuvaya katılan tüm yarışmacılarımız tüm sporcularımız mücadele ruhuyla zahmet edip geldikleri için bizim gönüllerimizin birincileri.”dedi.