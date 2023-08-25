Gömeç Belediye Başkanı Himam: 'Aday çok olur, ama bende adaylardan biriyim'

Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, “Seçimlerde hizmetlerini tamamlayabilmek için aday çok olur ama ben de adaylardan biriyim, öyle diyeyim. Yeniden aday olmayı düşünüyorum” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün "iki büyük eserimden birisi" dediği Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir mensubu olmaktan her zaman gurur ve onur duyduğunun altını çizen Himam, “Şimdi Ulu Önderimizin izinde altı okun rehberinde partimize en sahip çıkılması gereken bir dönemde partimizin menfaatlerini ön planda tutmak zorundayız.” dedi. Başkan Himam, “Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra, bir yüzyıl geride bırakıyor ve yeni bir yüzyıla giriyoruz. Bugüne kadar ilçemizde önemli çalışmalara imza attık. Gömeç’in kendi öz kaynaklarıyla geleceğe yönelik yatırım yapmasına çok büyük önem veriyoruz. Çünkü Gömeç kabuğunu yeni yeni kırmaya başlıyor. Parke taş ve beton blok ihtiyacını kendimiz karşılamaya başladık. Deyim yerinde ise bu tesisi bir yıllık süreçte tırnaklarımızla kazıya kazıya bu hale getirdik. Sualtı dünyasının flora, fauna ve arkeolojik kültür varlıklarını görmek, filme almak ve fotoğraflamak amaçlı olarak gerçekleştirilen tanıtım, sportif ve eğitim amaçlı dalışlar ile kıyıda verilen konaklama ve ağırlama hizmetlerini içine alan su altı müzesi ve dalış turizmini geliştirme ve sportif balıkçılığı destekleme noktasında ilçemizin ön planda yer almasını sağladık. Yeni dönemde de halktan gelen yoğun talep ve devam eden yatırımların tamamlanması ve yarım kalmaması için aday çok olur, ama ben de adaylardan biriyim, öyle diyeyim. Yeniden aday olmayı düşünüyorum” dedi.