Gömeç Belediyesi çevreci bir projeye imza attı

Gömeç ilçesinde belediye ‘Daha çok sorumluluk, daha az plastik’ sloganı ile bir proje başlattı. Proje ile tarımsal alanlarda kullanılan zirai ilaç ambalajlarının toplanarak geri dönüşüme sokulması hedefleniyor.

Gömeç Nuri Bozyel Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda zirai ilaç ambalajlarının çöpe atıldığında çevreye verdiği zararlar anlatılırken, toprağı ve havayı koruyarak halk sağlığının korunabileceği vurgulandı. Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Yurttaşlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Atamer ve Kozaklı Tarım yetkilisi Sadun Güneş arasında protokol imzalandı. Zirai ilaç şişelerinin rastgele çevreye atıldığını belirten Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, ”Yalnızca Çanakkale ve Balıkesir yöresinde yılda 1,5 milyon adet zirai ilaç şişesi çöpe veya doğaya atılmaktadır. Bunların plastikleri zararlı olduğu gibi içindeki kalıntılar da çok zararlı. Belediyelerin temel görevlerinden biri de halk sağlığı ve doğanın korunmasıdır. Başlattığımız bu uygulama, üretici ve tüketici ile bütün yurttaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve tarımsal üretim firmalarımız açısından kritik bir önem taşımaktadır. Bu mutabakatın tarafları olan bizler, her aşamada vatandaşları bilgilendirmeye, bu uygulamayı önce hayatımızda ve giderek çevremizde yaygınlaştırmaya, suyumuzu, toprağımızı ve havamızı daha temiz tutarak halk sağlığını korumaya kararlıyız” dedi.