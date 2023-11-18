Gömeç Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nden kutlama hazırlığı

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, ’Sancak Boşnak Milli Bayrağı Günü’ kutlamaya hazırlanıyor.

Gömeç Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Güven Buluş, “Sancak bölgesinde yaşayan Boşnakların en önemli milli bayramı olan ve 20 Kasım 2005’te Sancaklı Boşnakların resmi bayramı ilân edilen ‘Sancak Boşnak Milli Bayrağı Günü’ aynı zamanda 11 Mayıs 1991 tarihinde eski adı Sancak Müslüman Ulusal Konseyi olan Boşnak Milli Konseyi’nin (BNV) kurulması dolayısıyla da kutlanmaktadır. 2005 yılından daha önce 1917 de Sjenica’da,1943 de Pljevlje’de Zavnos’la harekete geçen Boşnak aydınları bir kere daha bugün BNV (Boşnak Milli Konseyi) olarak bilinen o zaman MNV (Muslımansko Nacijonalno Vijece Sandzaka)’yi kurarak haklarını müdafaa ve mücadele için yeniden yola çıkmışlardır. 1991 yılının 26-27 Ekiminde o zamanın Miloseviç rejiminin tüm tehditlerine rağmen otonomi için referandum yapmayı başarmışlardır. Bu gün, bizler için büyük bir önem taşımaktadır. 20 Kasım Sancak Günü, hakları için yüz yıldır devam eden zulme karşı kahramanca direnmenin adıdır. Günlerdir Filistin ve Gazze’de yaşatılan benzer zulmü nefretle kınıyoruz. Bir an önce insanlık dışı bu zulmün durdurulmasını bekliyoruz. Filistin halkının yanında olduğumuzu ifade etmek isterim. 20 Kasım, bizlere direnme ruhunu miras bırakan ecdadımızı anma günüdür. Sevinerek görüyoruz ki; 2005’den beri her geçen yıl daha büyük bir coşku ve duyarlılıkla, dünyanın dört bir tarafında, bu gün düzenlenen programlarla anılmaktadır. Bizler uzun yıllar boyunca insan hakları ve onurları için mücadele vermiş, güçlü ve büyük bir milletiz. Boşnak Dünyasının ’Sancak Boşnak Milli Bayrağı Gününü’ kutluyoruz" dedi.