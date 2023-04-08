Gömeç'de göreve iade edilen Başkan Yardımcısı Pişgin için basın açıklaması yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Gazi Pişgin görevine iade edildi. CHP İlçe Başkanlığı önünde toplanan partililer basın açıklaması ile Pişgin’in mutluluğuna ortak oldu.

Rüşvet iddiasıyla hakkında dava açılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Gazi Pişgin’in görevine iade edilmesi partilileri sevindirdi. Gömeç CHP İlçe Başkanlığı önünde göreve iade süreciyle ilgili açıklamalar yapıldı. Çok sayıda partili Pişgin’i kutladı. Gömeç CHP İlçe Başkanı Ahmet Ercan yaptığı açıklamada, “Dava bittikten sonra bile görevden uzaklaştırma süreci devam etti. Türkiye’de önce Bilecik ve Çan Belediye Başkanı, Çanakkale Başkan yardımcısı ve daha bir çok olay gibi Gazi abi de görevden uzaklaştırıldı. Gömeç de bütün arkadaşlar Gazi ağabeyin yanında oldu. 12 ay kadar bekledik. Bu arada meclis çoğunluğumuzu kaybettik. Hiçbir gün güvenimizi kaybetmedik. Ben Gazi abiyi 6-7 yaşımdan beri tanırım. Buraya gelmek hakkıydı. Bugün onu göreve biz iade edeceğiz.” dedi.

Davanın avukatı İsfendiyar Ülker de konuşmasında, “Gazi abimizin yaşadığı bu hukuksuzluk sürecinde hep birlikte mücadele ettik. Bu mücadelemizin sonunda hak, hukuk, adalet yerini bulmuştur. Partimize ve Gömeç halkına hayırlı olsun” dedi. Hüseyin Gazi Pişgin de, “Belediye başkanlarım ve belediye meclisi üyesi arkadaşlarım ve siz değerli halkımız hepiniz hoş geldiniz. Bugün bana gurur verdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi. CHP Balıkesir İl Başkan Yardımcı Asım Sürür de, “14 Mayıs’ta bütün bu hukuksuzluklar bitecek. Ben Gazi arkadaşımıza başarılar diliyorum” dedi.

Düzenlenen basın açıklamasına Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, belediye meclis üyeleri, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, CHP İl Başkan Yardımcısı Asım Sürer ve vatandaşlar katıldı.