Gömeç İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince Trafik Güvenliği Eğitimi verildi

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde jandarma trafik timleri tarafından trafik güvenliğinin sağlanması için traktör ve motosiklet sürücülerine eğitim verildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Gömeç İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarmasınca, trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kazalarının azaltılmasına yönelik olarak çalışma yapıldı. Hacıoğlu, Kumgedik ve Hacıhüseyinler Mahallelerinde muayene süresini geçirmiş traktör ve motosikletlerin tespiti yapılarak, seyyar muayene istasyonu kurduruldu.

Kurulan muayene istasyonunda, 36 traktör ve 27 motosiklet olmak üzere toplam 63 aracın muayenesi yaptırıldı.

Ayrıca, Trafik Jandarması tarafından traktör ve motosiklet sürücülerine trafik kazalarının önlenmesi ve trafik bilincinin oluşturulması maksadıyla, özellikle rops demiri, kabin, reflektör, sarı çakar lamba takılması, reflektif yelek giyilmesi ile kask kullanmaları hakkında 63 sürücüye Trafik Güvenliği Eğitimi verildi.