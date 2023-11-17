Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Şafak Turan atandı
Balıkesir'de Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Şafak Turan, Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı.
Balıkesir’de Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Şafak Turan, Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı.
Bir yıl önce Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, görevden alınması üzerine Balıkesir İdare Mahkemesi’ne dava açmıştı. Davayı kazanan Camgöz’ün görevine iade edilmesi kararı üzerine Şafak Turan da Gömeç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı. Camgöz görevine başlarken, Turan’ın ise önümüzdeki hafta başı görevine başlaması bekleniyor.