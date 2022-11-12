Gömeç ilçesinde çök-kapan-tutun tatbikatı

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde Kaymakam Şeref Gülyer’in katılımıyla okullarda çök-kapan-tutun deprem tatbikatı yapıldı.

Gömeç Kaymakamı Şeref Gülyer, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aköz ile birlikte, İçişleri Bakanlığı genelgesi dahilinde ilçedeki okullarda gerçekleştirilen Çök-Kapan-Tutun Tatbikatına Şehit Mustafa Güvenç Aldemir İlkokulu’nda katıldı. Kaymakam Gülyer deprem anında yapılması gerekenleri öğrencilere anlattı ve onlar ile sohbet etti.