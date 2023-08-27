Gömeç MHP'de Muammer Birdar'a güvenoyu

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, 14. Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştiren Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı Muammer Birdar ile yola devam kararı aldı.

Kongrede; MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, MHP İl Başkanı Niyazi Tunç, il yönetim kurulu üyeleri, eski Karağaç Belediye Başkanı Arif Efetekin, eski Gömeç Belediye Başkanı Orhan Babayiğit, BBP Gömeç İlçe Başkanı Merih Odabaşı, AK Parti Gömeç İlçe Başkan Yardımcısı Adem Balkan, Gömeç Belediyesi MHP’li Meclis Üyeleri; Mustafa Akçay, Doğan Karagöz, MHP Havran İlçe Başkanı Sadettin Kul, Burhaniye ve Ayvalık MHP İlçe yöneticileriyle, misafirler ve partililer hazır bulundu. Nuri Bozyel Kültür Merkezi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurul toplantısında; MHP Gömeç İlçe Başkanı Muammer Birdar yaptığı konuşmada, geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde MHP’nin Gömeç’te oy oranını yüzde 84 arttırmasına rağmen, bunu bir başarı olarak görmediğini vurguladı.

Önümüzdeki yerel seçimlerde hedeflerinin Gömeç Belediyesine MHP’li bir belediye başkanı seçtirmek olduğunun altını çizen Başkan Birdar, “Ama daha da önemlisi MHP’yi Gömeç’te birinci parti yapabilmek en büyük arzumuzdur. Bundan da hiç şüphemiz yoktur. Tüm Gömeçli hemşehrilerimizi MHP çatısı altında birleşmeye davet ediyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından tek listenin oylandığı seçimlerde; Muammer Birdar yeniden MHP Gömeç İlçe Başkanlığı görevine getirilirken; Yönetim Kurulu Asil Üyelikleri de; Adnan Alumert, Erkan Seyhan, Cemil Küçükyılmaz, Veli Babayiğit, İbrahim Olt, Şener Cihan, Metin Selçuk, Nazım Okur, Arif Lale, Nihal Akçay, Cafer Eryiğit, Cem Karaayaz, Ahmet Ataman ve Ahmet Canbaz isimlerinden oluştu.

Gömeç MHP Balıkesir İl Delegeliklerine de; Muammer Birdar, Adnan Alumert, Erkan Seyhan, Cemil Küçükyılmaz, Veli Babayiğit ve Köksal Cerrahoğlu seçildi.