Gömeç Su Altı Heykel Galeri'sinde sergilenecek heykeller törenle açılı

3. Uluslararası Kuzey Ege Gömeç Heykel Sempozyumu, Mitoloji temasıyla yapılan ve Gömeç Su Altı Heykel Galerisinde sergilenecek 12 heykeltıraşın ve 9 genç yeteneğin hünerli ellerinde Marmara Mermeri’nin şekillendiği heykeller törenle açıldı.

Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam’ın çok yoğun mesailer harcadığı ve bugün uluslararası platformda da ün kazanan Kuzey Ege Gömeç Heykel Sempozyumunun açılışı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Gömeç Belediyesi, Marmara Adalar Belediyesi, Burhaniye Ticaret Odası, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi’nin katılımıyla ortaklaşa gerçekleştirdi.

Sempozyum açılışına Belediye Başkan Vekili Hüseyin Gazi Pişgin, Meclis Üyesi Kenan Say, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Yahya Akduman, Burhaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aysel, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Güç, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Mustafa Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Ahmet Ercan ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelası kesildi ve heykel sergi alanı gezildi.