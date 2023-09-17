Gömeç'te 'Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği' kuruldu

Balıkesir’in şirin gelişmekte olan ilçesi Gömeç’te ’Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ kurulması için resmi müracaatta bulunuldu.

Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin kuruluş dilekçesi başkan Güven Buluş ve kurucular kurulu üyeleri tarafından Kaymakamlığa teslim edildi. Kurucu Başkan Güven Buluş, “Şirin ilçemizde Boşnak Derneği eksikliği vardı. Yardım ve dayanışmanın günümüzde önemi çok büyük. İlçemizde de derneği kurmak bizlere nasip oldu. Gömeç’imizin tanıtımına da çok ciddi katkısı olacağını düşünüyoruz. Gömeç ‘Bosna-Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ kuruluş dilekçesini Gömeç Kaymakamlığı’mıza teslim ettik. Heyecanlıyız, istekliyiz ve kararlıyız. Rabbim bizleri utandırmasın” dedi.