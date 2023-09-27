Gömeç'te 500 gram kubar esrar ele geçirildi

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 500 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gömeç'te 500 gram kubar esrar ele geçirildi
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Balıkesir’in Gömeç ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 500 gram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada, Gömeç ilçesinde bir şüpheliye ait ikamet adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda 500 gram kubar esrar, 1 av tüfeği, 1 adet cep telefonu ve 1 adet terazi ele geçirildi. Olaya karışan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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