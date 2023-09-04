Gömeç'te halk müziği konseri büyük ilgi gördü
Balıkesir'in Gömeç ilçesi kurtuluş etkinlikleri dahilinde düzenlenen konserde, Ayvalık Küçükköy Halk Müziği derneğinden Şef Selami Seler ve ekip arkadaşları sahne aldı.
Balıkesir’in Gömeç ilçesi kurtuluş etkinlikleri dahilinde düzenlenen konserde, Ayvalık Küçükköy Halk Müziği derneğinden Şef Selami Seler ve ekip arkadaşları sahne aldı.
Düzenlenen konserde Ayvalık Küçükköy Halk Müziği Derneği korosu birbirinden güzel eserleri seslendirdi. Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, Ayvalık Küçükköy Derneği ekibine ve katılımcılara seslendirdiği şarkılar sayesinde çok güzel bir akşam geçirdikleri için teşekkürlerini ileterek, Şef Selami Seler’e hediyesini takdim etti.