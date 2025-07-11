Gömeç'te tek taraflı trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Gömeç ilçesi Karaağaç Mahallesi E-87 Karayolu üzeri giriş ışıkları mevkiinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Gömeç ilçesi Karaağaç Mahallesi E-87 Karayolu üzeri giriş ışıkları mevkiinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü öğrenilemeyen araç, seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada araçta bulunan A.A. isimli vatandaş yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.