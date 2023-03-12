Gömeç'te yapılması planlanan triatlon için ziyarette bulundular

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan triatlon müsabakası ile ilgili heyet Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam'ı makamında ziyaret etti.

Gömeç'te yapılması planlanan triatlon için ziyarette bulundular
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Balıkesir’in Gömeç ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan triatlon müsabakası ile ilgili heyet Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam’ı makamında ziyaret etti.

Balıkesir Triatlon İl Temsilcisi Mehmet Akif Şencan ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Yahya Akduman, Balıkesir’in Gömeç ilçesinde gerçekleştirilmesi planlanan Triatlon müsabakası için Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam’ı makamında ziyaret ettiler. Ziyarette müsabakalarda yapılacak hazırlıklar ve çalışmalar masaya yatırıldı.