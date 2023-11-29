Gönen Barajı'nda doluluk oranı yüzde 85'e yükseldi

Balıkesir’in Gönen ilçesinde bulunan Gönen/Yenice Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 8’den yüzde 85 seviyelerine yükseldi.

Gönen ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar, Gönen/Yenice Barajı’ndaki su seviyesinin yüzde 7,9’den yüzde 85’e yükselmesini sağladı. Gönen Kaymakamı Arslan Yurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gönen halkını yaşanabilecek bir baraj taşması ya da su salınımı nedeni ile uyardı. Kaymakam Yurt paylaşımında, "Gönen Barajı’nda doluluk oranı yüzde 85’i geçti. Baraja saniyede bin 100 litre su gelmeye devam ediyor. Gönen Barajı’ndan su salınması durumu var. Gönen Çayı zaten yüksek su seviyesiyle akarken barajdan su salınması su seviyesini daha da tehlikeli hale getirebilir. Dere boylarında ev ve iş yerleri bulunan vatandaşlarımızın sel baskınlarına karşı dikkatli olmaları gerekmektedir" dedi.