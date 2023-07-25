Gönen Çayı ıslah çalışmaları başladı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde bulunan Gönen Çayı ıslah çalışmalarına başlanıldı.

Gönen’de ilçe merkezine yakın bir bölgede bulunan ve kısa bir süre önce kaldırılan tabakhanelere uygulanacak kentsel dönüşüm projesinde Gönen çayının ıslahına başlandı. Mesken ve sanayi atıklarının gelişi güzel boşaltıldığı, köylerde ölü hayvanların atıldığı Gönen çayı, kentsel dönüşüm projesi dahilinde ıslah ediliyor. Gönen Çayı toplam ıslah bölgesi olarak planlanan ve ilk etap bin 300 m2 civarı alan temizlik ve koruma duvarları ile ilk etap çalışmaları başlatıldı. Çevre ilçelerde gerçekleştirilen projeler ve çalışmalar örnek alınırken, ortasından su kanalının geçtiği, kenarları yürüyüş yolları ile yapılacak çalışmaların Ocak ayına kadar tamamlanması bekleniyor. Gönen Çayı ıslah çalışmalarına DSİ Balıkesir 25. Bölge Müdürü Murat Lütfü Güldoğan, Gönen Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, AK Parti İlçe Başkanı Recai Kahya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Emiral, Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Mutlu ve Ticaret Odası Başkanı İsmail Mutlu katıldı. Gönen çayının ıslah edilmesinin Gönen için çok önemli olduğunu bildiren Belediye Başkanı İbrahim Palaz, "Kentsel dönüşüm projesinde Gönen çayının temizlenmesi ve ıslah edilmesi Gönen için çok önemliydi proje hayırlı olsun." dedi.