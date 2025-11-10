Gönen'de 10 Kasım'da siren krizi: 'Bu ne saygısızlık' tepkileri yükseldi

Balıkesir’in Gönen ilçesinde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni sabah saat 09.05’te gerçekleştirildi. Ancak törende beklenen saygı sirenlerinin çalınmaması vatandaşların tepkisine neden oldu.

İddiaya göre, CHP’li Gönen Belediyesinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle siren sistemi devreye alınmadı. Tören alanında ve çevredeki hoparlörlerden siren sesi yerine çızırtılı bir ses duyulması, vatandaşların tepkisini daha da artırdı. "Bu ne saygısızlık!", "Atamıza bu mu saygı duruşu?" şeklinde tepkiler yükselirken, yaşanan olay kentte infiale sebep oldu.

Bir vatandaşın iddiasına göre, ses sistemi başında bulunan bir itfaiye erinin "Ben bunu çalmak zorunda mıyım" dediği öne sürüldü. Bu iddia, halk arasında büyük yankı uyandırdı.

Gönen Belediyesi ile itfaiye ekiplerinin karşılıklı olarak birbirlerini suçladığı olay sonrası vatandaşlar, "Sorumlular hesap versin, derhal soruşturma başlatılsın" çağrısında bulundu.

Olayla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, Gönen halkı yaşananları "Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk’e saygısızlık" olarak değerlendirdi.