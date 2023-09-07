Gönen'de 15. Ulusal Oya ve Çeyiz Festivali

Balıkesir’in Gönen ilçesinde, Gönen’in Kurtuluşu kutlama etkinliklerinden dolayı Gönen Belediyesi tarafından bu yıl 15.düzenlenen 15’inci Ulusal Oya ve Çeyiz Festivali dolu dolu etkinliklerle kutlandı.

Gönen Belediyesi tarafından bu yıl 15’ncisi düzenlenen “Ulusal Oya ve Çeyiz Festivali” etkinlikleri göz doldurdu. 6 Eylül Gönen’in kurtuluş şenlikleri çerçevesinde hazırlanan etkinlikte misafir sanatçı olarak Volkan Konak sahne aldı.

Gönen Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan etkinlikler Sarıköy’ün düşman işgalinden kurtuluşuyla birlikte başladı. Kurtuluş Şenliklerinde ilçede Volkan Konak konserleri oldu.

15’incisi düzenlenen 15’inci Ulusal Oya ve Çeyiz Festival’de çeşitli yarışmalar düzenlendi. Gönen’in kurtuluş şenlikleri çerçevesinde hazırlanan etkinlikler hakkında açıklamalarda bulunan Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz “Gönen’in düşman işgalinin 101.yılını kutluyoruz. İğne oyası deyince akla gönen geliyor. İğne oyasını teşvik etmek ve pazar payını arttırmak için çeşitli yarışmalar düzenleyelim istedik. Yapmış olduğumuz yarışmalarda gençlerimiz içinde bir teşvik olur. Bunun yanında yapılmış olan iğne oyaların satışı için bir yer yapıyoruz. Gönen’imizin iğne oyası ile anılmasına devam etmek istiyoruz. Biliyoruz ki gençlerimiz satışı konusunda biraz tereddüt yaşıyor. İlk önce satışlarımız sabahın 6’sında kalkıp Pazar yerinde satışı oluyordu ve o saatte de gençlerimiz kalkmak istemiyordu. Bu sayede de kadın eli projesini hayata geçirmeyi hedefledik. Dünyaca ünlü kaplıcaları ve dört bir köşesi ayrı güzelliklerle dolu Gönen’imizin tarih, kültür ve sanat değerlerine sahip çıkmak adına 15’inci Gönen Ulusal Oya ve Çeyiz Festivali’ni düzenliyoruz” dedi.