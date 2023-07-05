Gönen'de anız yangını, 60 dönüm yer kül oldu

Balıkesir’in Gönen ilçesinde bir tarlada çıkan yangında 60 dönüm alan kül oldu.

Alınan bilgiye göre, Gönen ilçesi Alahattin kırsal mahallesi’nde anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü ve kontrolden çıktı. 60 dönüm anız tarlasında çıkan yangın kül olmasına neden oldu. Olay yerine intikal eden Gönen İtfaiye ekiplerinin ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınarak yangın söndürüldü. Çıkan yangın Jandarma ile inceleme başlatıldı.