Gönen'de arazi ve anız yangını söndürüldü
Balıkesir'in Gönen ilçesi Kumköy ile Ilıca Mahallesi arasında çıkan arazi ve anız yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Balıkesir’in Gönen ilçesi Kumköy ile Ilıca Mahallesi arasında çıkan arazi ve anız yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, yangına 4 itfaiye aracı, 2 Orman İşletme aracı, 1 BASKİ tankeri ve 1 Gönen Belediyesi tankeri ile müdahale edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, soğutma çalışmaları da tamamlandı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.