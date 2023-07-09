Gönen'de arazi yangınında 20 dönüm kül oldu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde arazide çıkan yangın güçlükle söndürülebildi.

Gönen'de arazi yangınında 20 dönüm kül oldu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Balıkesir’in Gönen ilçesinde arazide çıkan yangın güçlükle söndürülebildi.

Alınan bilgiye göre Gönen’de Bayramiç kırsal mahallesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yaklaşık 20 dönümlük bir arazi kül oldu. Gönen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Gönen İtfaiyesinin müdahale ettiği yangın güçlükle söndürülebildi. Jandarma ekipleri çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı