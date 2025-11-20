Gönen'de asayiş ve trafik uygulaması: 455 şahıs sorgulandı, 7 bin 494 TL ceza kesildi

Balıkesir’in Gönen ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş ve trafik yönünden geniş kapsamlı şok uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamaya 8 ekip ve 39 personel katıldı.

19 Kasım 2025 tarihinde 21.00-22.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde 455 şahıs sorgulandı, 20 umuma açık istirahat ve eğlence yeri ile park ve meydanlarda kontroller gerçekleştirildi. Şahıs denetimlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı öğrenildi. İş yeri kontrollerinde ise bir işyeri ile üç şahıs hakkında kapalı alanda sigara içildiği gerekçesiyle idari işlem uygulandı.

Trafik ekipleri tarafından 80 araç ve motosiklet denetlenirken, kural ihlali tespit edilen 4 araca toplam 7 bin 494 TL para cezası kesildi. Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini açıkladı.