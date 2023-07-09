Gönen'de ayakkabı dükkanında yangın çıktı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde ayakkabı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Balıkesir’in Gönen ilçesinde ayakkabı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Gönen ilçesi Altay Mahallesi’nde ayakkabı dükkanında çoklu prizden çıktığı tahmin edilen yangında 500 çift ayakkabı yanarak kullanılamaz hale geldi. Gece yarısı çıkan yangın Gönen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alındı. Tahmini zararın 80 bin lira olduğu tahmin ediliyor. Polis ekipleri çıkan yangın ile ilgili inceleme başlattı.