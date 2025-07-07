Gönen'de çıkan ot yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde hastane kavşağı mevkiinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gönen'de çıkan ot yangını kontrol altına alındı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Balıkesir’in Gönen ilçesinde hastane kavşağı mevkiinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, kavşak çevresindeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Gönen İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.