Gönen'de durdurulan araçtan 2 kilo uyuşturucu çıktı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde durdurulan araçta 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Gönen'de durdurulan araçtan 2 kilo uyuşturucu çıktı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Balıkesir’in Gönen ilçesinde durdurulan araçta 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar çerçevesinde durdurdukları araçta 2 bin 281 gram metanfetamin maddesi ele geçirdi. Konuyla ilgili yakalanan 4 şahıs gözaltına alındı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.