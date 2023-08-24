Gönen'de durdurulan araçtan 2 kilo uyuşturucu çıktı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde durdurulan araçta 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir’in Gönen ilçesinde durdurulan araçta 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar çerçevesinde durdurdukları araçta 2 bin 281 gram metanfetamin maddesi ele geçirdi. Konuyla ilgili yakalanan 4 şahıs gözaltına alındı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.