Gönen'de fakülte inşaatı yıllardır tamamlanamıyor: Hayırsever desteğiyle başlatılan proje sessizliğe büründü

Balıkesir’in Gönen ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin inşaatı, aradan geçen beş yıla rağmen tamamlanamadı.

Edinilen bilgiye göre, dönemin Kaymakamı Dr. Arslan Yurt öncülüğünde kurulan Gönen Eğitim Kurumları Kurma ve Eğitimi Geliştirme Derneği’nce hayata geçirilen hayırseverlerin katkılarıyla kaba inşaat aşamasına kadar ilerleyen proje, sonrasında durdu. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin onayıyla Gönen Eğitim Kurumları Kurma ve Eğitimi Geliştirme Derneği’nce yürütülen süreçte aradan geçen 5 yıla rağmen çalışmalarda ilerleme kaydedilmemesi, ilçede hayal kırıklığına neden oldu.

Dernek Başkanı Hüseyin Şener’in çabalarıyla hayata geçirilen projenin, hayırseverlerden toplanan bağışlara rağmen neden tamamlanamadığı bilinmiyor. Gönenli vatandaşlar, fakülte inşaatının geleceğine ilişkin net bir açıklama bekliyor.

Fakülte binasının inşaat alanında bugün sessizlik hâkim. Çatlayan betonlar ve paslanan demirler, yıllardır tamamlanamayan proje için vatandaşlar, "Temeli atıldı ama devamı gelmedi" diyerek tepkilerini dile getiriyor.