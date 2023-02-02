Gönen'de kaçak tütün operasyonunda 6 kişi yakalandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 6 kişi yakalandı.

Gönen'de kaçak tütün operasyonunda 6 kişi yakalandı
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Balıkesir’in Gönen ilçesinde, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 6 kişi yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gönen İlçesinde tütün mamulleri imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüphelinin iş yerleri ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 108 bin adet dolu makaron, 520 kilo tütün ve 5 adet otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi. Olaya karışan 6 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.