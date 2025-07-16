Gönen'de kırsal alanda çıkan arazi yangını söndürüldü
Balıkesir'in Gönen ilçesi Saraçlar Mahallesi kırsalında meydana gelen arazi yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Balıkesir’in Gönen ilçesi Saraçlar Mahallesi kırsalında meydana gelen arazi yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, çıkan yangına 3 Gönen itfaiye aracı, 1 Manyas İtfaiye aracı, 1 Orman İşletme aracı, 1 BASKİ tankeri ve 1 Gönen Belediyesi tankeriyle müdahale edildi. Ekiplerin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, tamamen söndürüldüğü bildirildi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.