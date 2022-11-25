Gönen'de kış mevsimi trafik tedbirleri toplantısı düzenlendi

Balıkesir’in Gönen ilçesinde Kaymakam Dr. Arslan Yurt başkanlığında ilgili kurum amirlerinin katılımıyla "Kış Mevsimi Trafik Tedbirleri" toplantısı düzenlendi.

Kış mevsiminin başlaması ile birlikte oluşacak aşırı yağmur, tipi, kar, sis, buzlanma gibi olumsuz hava koşulları sonucunda vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri için gerekli planlama, koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması amacıyla yapılan toplantıda, önceki yıllarda meydana gelen olaylar göz önüne alınarak özel önlem alınması gereken ulaştırma ve altyapı tesisleri ile etkilenebilecek benzeri alanlarda alınacak tedbirler değerlendirildi.