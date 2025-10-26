Gönen'de kontrolden çıkan tır, park halindeki 8 araca çarptı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kontrolden çıkan tır, park halindeki 8 araca çarptı. Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Gönen'de kontrolden çıkan tır, park halindeki 8 araca çarptı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Edinilen bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi Devlet Hastanesi çevre yolunda Y.A. (29) idaresindeki 10 AJN 674 plakalı tır, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 4 otomobil ve 4 traktöre çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından sürücü Y.A. kendi imkanlarıyla Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek bilgi verdi. Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olmadığı tespit edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.