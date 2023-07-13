Gönen'de mazot yüklü tanker ile tır çarpıştı, sürücüler yaralandı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde mazot yüklü tanker ile tır kavşakta çarpıştı, sürücüler yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen ilçesi Gündoğdu Mahallesinde 06 DS 0553 plakalı mazot yüklü tankerin sürücüsü İhsan Ölmez (63) kavşakta 16 HDC 46 plakalı tır idaresindeki Mehmet Kaya (56) ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücüde yaralanırken mazot yüklü tanker yan devrildi. Mazotun yola dökülmesiyle yol trafiğe bir süre kapatıldı. Yaralılar 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Gönen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.