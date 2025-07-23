Gönen'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Gönen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Balıkesir’in Gönen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, ilçeye bağlı Kalburcu kırsal mahallesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangına Gönen İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı 3 araç ve 7 personel, Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 5 araç, BASKİ 1 tanker, Gönen Belediyesi 1 tanker, Manyas Grup Amirliği 1 araç ve ayrıca 3 yangın söndürme tankeri ile müdahale edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.