Gönen'de palet yüklü tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gönen Gündoğan kırsal Mahallesi kara yolunda palet yüklü tırın karşı şeride geçmesiyle otomobil ile çarpıştı. Yağmur yağışı ve yolun kaygan olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü, karşı şeride geçerek otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Sağlık ekipleri kaza yerinde yaralıya müdahale etti.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.