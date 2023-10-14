Gönen'de sahte kaçak içki ticareti operasyonunda 1 kişi yakalandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan sahte kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yapılan operasyonda 1 kişi yakalandı.

Gönen'de sahte kaçak içki ticareti operasyonunda 1 kişi yakalandı
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Balıkesir’in Gönen ilçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan sahte kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yapılan operasyonda 1 kişi yakalandı.

Gönen ilçesinde sahte kaçak içki imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin ikamet adresi ve eklentilerinde icra edilen operasyonel faaliyet sonucu; 70 litre şarap, 40 litre rakı, 15 litre viski, 3 litre votka ve 4 adet anason yağı ele geçirildi. Olaya karışan 1 şüpheli yakalandı ve hakkında adli işlem başlatıldı.