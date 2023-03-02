Gönen'de satranç turnuvası heyecanı sonuçlandı

Balıkesir’in Gönen ilçesinde Gönen Belediyesinin düzenlediği satranç turnuvası sonuçlandı.

Gönen Ömer Seyfettin Kültür Merkezinde ilköğretim, lise ve büyükler branşlarında satranç turnuvası düzenlendi. Çekişmeli geçen turnuva sonunda dereceye girenler ödüllendirildi. Toplamda 13 bin lira ödül dağıtıldı. 34. Ömer Seyfettin Kültür Sanat Haftası Etkinlikleri 20. Satranç turnuvası minikler kategorisi ilkokul düzeyinde kazananları 1. Halil İbrahim Akdağ, 2. Ömer Özen ve 3. Deniz Algan olarak belirlendi. Ortaokul düzeyinde kazanlar ise 1. Yiğit Acartabak, 2. Hasan Yiğit İşlek ve 3. Kağan Demirci olarak belirlenerek kazananlara ödülleri verildi. Öğretmen Cemal Duymaz; "Şubat aynın sonunda düzenlenen ilkokullar, ortaokullar, liseler ve yetişkinler kategorisi olarak dört kategori üzerinden Ömer Seyfettin satranç turnuvasının ilk günündeyiz ilkokullar turnuvası yapılıyor ve 84 öğrencimiz şuanda turnuvaya katılmış bulunuyor. Büyükler kategorisini hafta içi yapacağız toplamda turnuva süresi beş gün. Sizlere gönülden teşekkür ediyorum inşallah daha nice turnuvalar yapmayı bekliyorum." dedi.