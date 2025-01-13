Gönen'de servis kazası: 4'ü ağır 26 yaralı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde servis aracı yağışlı havada kaza yaptı. Kazada 4'ü ağır 26 kişi yaralandı.

Gönen'de servis kazası: 4'ü ağır 26 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Balıkesir’in Gönen ilçesinde servis aracı yağışlı havada kaza yaptı. Kazada 4’ü ağır 26 kişi yaralandı.

Gönen ilçesine bağlı Taştepe mevkiinde Adin isimli fabrikaya ait işçileri taşıyan servis aracı yağışlı havada kaza yaptı. 10 S 28088 plakalı servis aracının kontrolü kaybederek devrilmesinin ardından yol ulaşıma kapandı. Olay yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edilirken, 4’ü ağır 26 işçi yaralandı. Yaralılar Gönen ve Bandırma ilçelerinde bulunan hastanelere kaldırılırken, ulaşım tek şeritten sağlandı.

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